Toptalent Mechtold verstärkt MHC

Mannheim.U-21-Nationalspieler Jon Mechtold wird in der kommenden Saison für den Mannheimer Hockeyclub auflaufen. Der 19-jährige Angreifer kommt vom Ligakonkurrenten Nürnberger HTC. „Ich möchte meinen Hockey-Horizont erweitern. In Mannheim habe ich dafür optimale Möglichkeiten“, erklärt Mechtold seinen Wechsel. „Es ist ein Traum von mir die EHL zu spielen und im Final Four zu stehen.“

Der Abiturient lief in 27 Jugend-Länderspielen für Deutschland auf und wurde 2016 mit der B-Jugend des NHTC deutscher Hallenmeister. „Ich freue mich sehr darauf, mit Jon zu arbeiten und ihn weiterzuentwickeln. Er ist ein sehr talentierter Stürmer, der perfekt in unsere junge, starke Gruppe passt“, so Trainer Michael McCann. zg