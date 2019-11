Torgefährlicher Pizzabäcker

Mannheim.Bei Gianfranco Scopelliti dreht sich im Leben alles nur um das eine: Das Runde muss ins Eckige. Tagsüber steht der 29-Jährige in der familieneigenen Pizzeria in Rheinau-Süd, bugsiert die Teiglinge in den Steinofen. Danach geht der gebürtige Italiener für den MFC 08 Lindenhof auf Torejagd – mit großem Erfolg: Zuletzt schoss der Offensivmann seinen MFC aus der Abstiegszone. Erst schnürte er gegen Friedrichsfeld (6:2) einen Dreierpack, am Sonntag legte er erneut mit drei Toren gegen Plankstadt (6:0) nach.

„Die Toren waren sehr schön und wichtig für mich. Noch wichtiger waren aber die Punkte. Wir sind immer mehr in die Tiefe gerutscht und konnten jetzt erstmal den Kopf aus der Schlinge ziehen“, freut sich Scopelliti über den Erfolg seiner Mannschaft und hofft, dass der Höhenflug weitergeht: „Wir hatten wirklich viel Pech in der bisherigen Saison. Oft waren wir sogar besser als der Gegner, konnten dennoch keine Punkte mitnehmen. Jetzt funktioniert endlich die Taktik des Trainers“.

Der Weg des Rheinauers Scopelliti zu Lindenhof führte quer durch den Mannheimer Fußballkreis und darüber hinaus. Mit drei Jahren stand er erstmals bei seinem Heimatverein SC Rot-Weiß Rheinau auf dem Platz, dort begann die Reise. Die fußballerische Vita des 29-Jährigen ist lang, nun scheint er angekommen. „Ich habe im letzten Jahr einen Anruf des Lindenhöfer Sportvorstands bekommen, damals war ich erneut in Rheinau. Nach dem Telefonat war ich überzeugt von den Zielen des MFC und fühle mich hier sehr wohl“, erklärt der Italiener, der aus privaten Gründen kürzertreten musste. „Ich konnte das Trainingspensum von Rheinau nicht mehr mitgehen, musste häufiger in der Pizzeria sein. Alles in allem ist Lindenhof für mich der richtige Schritt.“

Scopelliti ist für die „08er“ ein Glücksgriff. In der letzten Saison erzielte er 16 Treffer, in dieser Spielzeit netzte der Stürmer schon elfmal ein. Seine Schnelligkeit und die teilweise genialen Dribblings gibt es in der Kreisliga nicht oft zu sehen.

In seiner Jugend schien es, als wäre für ihn mehr drin als Kreisliga-Fußball. Scopelliti wechselte in der B-Jugend von Rheinau zum VfL Kurpfalz Neckarau, zeigte immer wieder starke Leistungen. Dann kam der große Rückschlag: Kreuzbandriss und Riss des Innenbandes sowie des Meniskus’. Eine herbe Diagnose für den damals 17-Jährigen: „Das hat mich extrem nach hinten geworfen, die Ärzte haben auch gesagt, dass es mit dem Fußball wohl schwer werden würde. Ich habe aber nie aufgegeben, der Sport gehört für mich einfach dazu. Womöglich hätte ich höherklassig spielen können, das war einfach Pech“, blickt Scopelliti zurück, zeigt sich aber nicht unzufrieden mit seinen bisherigen Erfolgen.

Klassenerhalt mit Rheinau

Die kurioseste Geschichte seiner Laufbahn schrieb der Italiener in Rheinau. Mit von der Partie: der damalige SC-Trainer Peter Brandenburger. „Rheinau spielte damals noch in der Landesliga, stand aber abgeschlagen auf dem Abstiegsplatz. 14 Punkte fehlten zur Relegation“, erinnert sich der Stürmer. „Peter hat mich dann angerufen und gesagt, dass ich sofort zurückkommen soll. Zu dem Zeitpunkt habe ich gerade bei Plankstadt gespielt, wollte dem SC aber unbedingt helfen. Also bin ich zurück und konnte mit dem Team tatsächlich den Abstieg verhindern. Das werde ich nie vergessen, eine absolut unfassbare Zeit.“

Jetzt will der torgefährliche Pizzabäcker vom Promenadenweg auch dem MFC auf die Beine helfen. „Unser Ziel ist es, uns zu stabilisieren. Ich glaube, dass wir das Potenzial für das obere Tabellendrittel haben.“

