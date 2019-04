Torgefährlicher Verteidiger

Mannheim.Der Aufstiegskampf in der Fußball-Kreisklasse A I ist an Spannung kaum zu überbieten. Der TSV Neckarau, 55 Punkte, wird gleich von zwei Mannschaften gejagt: Hochstätt Türkspor (52) und der VfR Mannheim II (51) sind auf Tuchfühlung zum Spitzenreiter. Der ohnehin knappe Vorsprung wäre am vergangenen Wochenende beinahe noch weiter geschmolzen, doch TSV-Rechtsverteidiger Jan Adelmann hatte etwas dagegen. Nach einem 0:1-Rückstand gegen Pfingstberg zur Halbzeit, glichen die Neckarauer aus, ehe der 30-Jährige ein Traumtor zum 2:1-Sieg erzielte.

„Ich habe den Ball erst mit der Brust angenommen. Dann war es irgendwas zwischen Seit- und Rückfallzieher, ganz so genau weiß ich es nicht, es war aber offenbar ziemlich sehenswert“, freut sich der Rechtsfuß über sein goldenes Tor. „Es ist natürlich immer ein großes Gefühl, einen Treffer zu erzielen, wenn es dann aber noch so ein wichtiger ist, umso genialer. So konnten wir auch unser Punktepolster behalten“.

Es zeigte sich aber auch: Adelmann hat das Toreschießen nie verlernt. Noch in der Jugend kickt der 30-Jährige in der Offensive, beackerte mit seiner Schnelligkeit die Außenbahn. „Dann rutschte ich immer weiter nach hinten und bin jetzt in der Defensive zu Hause. Ich denke, dass ich mit meiner Zweikampfstärke und dem Spielverständnis dort ganz gut aufgehoben bin. Ausflüge in die Offensive sind natürlich aber auch immer noch drin und durchaus reizvoll“, berichtet er.

Adelmann ist einer von vielen Kickern, die den Weg vom benachbarten MFC 08 Lindenhof zum TSV fanden. Mit Manuel Fuchs, Christoph Mücke und ihm standen am Sonntag gleich drei Ex-Lindenhöfer auf dem Feld. „Ich habe vor rund zweieinhalb Jahren meine Fußballkarriere beim 08er eigentlich beendet. Die Motivation war nicht mehr so groß und ich wollte mich mehr auf den Job konzentrieren“, erinnert sich Adelmann.

Rückkehr durch Wette

Sein Comeback wurde dann vom jetzigen Teamkollegen Christoph Mücke sorgsam vorbereitet. „Er kam auf mich zu und ist mit mir eine Wette eingegangen. Christoph meinte, wenn er zum TSV wechselt, solle ich mitgehen. Ich dachte eigentlich nicht so recht, dass er den Schritt geht, habe also eingeschlagen“, blickt Adelmann zurück. „Christoph hat mich dann aber schon in der Woche darauf angerufen und mir erklärt, dass wir dann wohl ab der kommenden Saison beide beim TSV spielen werden“.

Beim TSV begann Adelmann mit dem Fußball, wechselte dann an den Promenadenweg: „Es gab bei Neckarau damals keine B-Jugend mehr, also bin ich wenige Meter weiter zu Lindenhof. Da habe ich dann fast zehn Jahre gespielt, hatte eine gute Zeit und habe viele Freunde gefunden“, erklärt der Rechtsfuß, für den das TSV-Umfeld altbekanntes Terrain ist: „Es war schön, wieder hier zu sein. Viele Verantwortliche und Mitglieder kannte ich ohnehin. Die Integration in der Mannschaft verlief auch sehr gut“.

Adelmann übernahm als einer der Älteren sofort eine Führungsrolle im Team. Mit dem Ex-Lindenhöfer Mücke bringt er die meiste Erfahrung mit. „Das Team ist ansonsten sehr jung. Natürlich haben wir da direkt gewisse Aufgaben zu erfüllen“, weiß der gebürtige Mannheimer, der jetzt kurz vor dem Saisonende auf den großen Coup hofft: „Wir wollen aufsteigen. Wenn du bis zum jetzigen Zeitpunkt da oben stehst, dann willst du natürlich auch das Maximale rausholen. Wir spielen noch gegen Hochstätt Türkspor und gegen den VfR, da werden wir uns beweisen müssen. Das letzte Spiel wird dann wohl ein ganz besonderes“.

In der letzten Partie trifft der TSV auf die zweite Mannschaft des MFC 08. Der Aufstieg könnte dann direkt gegen die Ex-Kollegen gefeiert werden. „Das wäre dann das I-Tüpfelchen“, sagt Adelmann. bah

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019