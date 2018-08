Tornados empfangen Falken

Mannheim.Die Mannheim Tornados empfangen am Sonntag in den Play-downs in der Baseball-Bundesliga im heimischen Roberto-Clemente-Field die Ulm Falcons. Das erste Spiel beginnt um 12 Uhr. Die zweite Partie ist für 15.30 Uhr angesetzt. Die Tornados haben den Ligaverbleib schon sicher. In den bisherigen sechs Begegnungen der Abstiegsrunde haben die Mannheimer fünfmal gewonnen. Die beide ersten Spiele in den Play-downs gegen die Falcons entschieden die Wirbelwinde mit 14:5 und 9:3 souverän für sich.

Die Softballerinnen der Mannheim Tornados spielen am Samstag auf eigenem Platz zweimal gegen die Neunkirchen Nightmares. Die Wirbelwinde gewannen zuletzt gegen die Bonn Capitals mit 15:7 und 11:0. Das erste Spiel gegen Neunkirchen findet um 12 Uhr statt, die zweite Begegnung um 14.30 Uhr. bol

© Mannheimer Morgen, Samstag, 18.08.2018