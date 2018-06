Tornados empfangen Mainz

Anzeige

MANNHEIM.Die Mannheim Tornados wollen in die Endrunde der vier Erstplatzierten in der Baseball-Bundesliga Süd einziehen. Die Wirbelwinde empfangen heute um 19 Uhr unter Flutlicht im heimischen Roberto-Clemente-Field die Mainz Athletics. Spiel zwei findet am morgigen Samstag um 13 Uhr an gleicher Stelle statt. Im Juni haben die Tornados sieben ihrer acht Spiele vor eigenem Publikum gewonnen. Mit einem Sieg aus den beiden Spielen gegen Mainz könnten die Mannheimer (16:10 Siege) in die Endrunde einziehen. Danach spielen die vier Erstplatzierten der Südliga die Plätze eins und zwei, die den Einzug ins Halbfinale gegen die beiden Besten der Nordliga berechtigen. bol