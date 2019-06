Tornados erreichen Play-offs

STUTTGART.Das Minimalziel ist erreicht. Die Mannheim Tornados haben in der Baseball-Bundesliga die Teilnahme am Play-off-Viertelfinale sicher. Das Team von Spielertrainer Sascha Lutz gewann seine beiden Auswärtsspiele gegen die Stuttgart Reds und kletterte damit sogar auf den dritten Platz in der Südgruppe. „Wir sind froh, dass wir die Playoffs geschafft haben, nun ist alles möglich“, sagte der Mannheimer Coach.

Gleich im ersten Spiel holte die Tornados den Sieg, der nötig war, um das Viertelfinal-Ticket zu buchen. Allerdings sah es lange nicht danach aus. Die Reds gingen nach einem Wild Pitch des Mannheimer Werfers Gian Franco Rizzo im zweiten Inning mit 1:0 in Front.

Die Führung hielt bis in den neunten Spielabschnitt. Reds-Pitcher Antonio Horvatic warf sehr stark, doch die Tornados nutzten einen Fehler der Stuttgarter Defensive. Juan Martin sorgte für den Ausgleich – 1:1. Im Extra-Inning hatte dann Marvin Kulinna den entscheidenden Schlag. Carlos Perdomo kam zum 2:1 (10.) nach Hause. Mitchell Hillert sorgte für die letzten drei Aus und die Tornados hatten die Playoff-Teilnahme sicher.

In der zweiten Begegnung überzeugten die Tornados mit starker Leistung im Angriff und siegten 7:1.

Am Donnerstag spielen die Tornados noch ihr abschließendes Spiel der regulären Saison um 18 Uhr bei den Mainz Athletics. bol

