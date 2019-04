Tornados erwischen einen Sahnetag im Saarland

MANNHEIM.Die Offensive der Mannheim Tornados erwischte im Bundesliga-Doppelpack bei den Saarlouis Hornets einen Sahnetag. Die Wirbelwinde fuhren mit 11:4 und 25:2 zwei sehr deutliche Auswärtssiege bei den Saarländern ein.

„Sicherlich war Saarlouis nicht der große Maßstab, aber die Jungs haben gut geschlagen“, sagte Tornados-Präsident Peter Engelhardt. Fünf Homeruns gelangen den Tornados in der ersten Begegnung. David Kandilas, Juan Martin, Luis Diaz, Lucas Dickman und Riquerdy Martine schlugen den Ball über die Spielfeldbegrenzung. Nach einer 1:0-Führung bauten die Mannheimer den Vorsprung im dritten Inning auf 3:0 aus. Die Hornets verkürzten zwischenzeitlich auf 2:5 (3.), doch in der Folge zogen die Tornados wieder weg.

Erfolgreichster Schlagmann, auch ohne Homerun, war bei den Mannheimern Mitch Nilsson, der vier Hits hatte, Werfer Gianfranco Rizzo holte den Sieg. Julius Spann sorgte als Schlusswerfer dafür, dass nichts mehr schief ging.

Noch klarer war der Verlauf im zweiten Spiel. David Kandilas und Sascha Lutz schlugen jeweils zwei Homeruns für die Mannheimer. Auch Riquerdo Marinez und Farid El-Ayoubi gelang ein weiter Schlag über den Zaun für Punkte. Nach sechs Innings lagen die Tornados so schon mit 14:2 vorn. Mit elf weiteren Runs in Durchgang sieben machten die Mannheimer den Sieg vorzeitig perfekt. Carlos Pina glänzte für die Tornados als Werfer mit zwölf Strikeouts in fünf Innings. In der Tabelle steht das Team von Trainer Sascha Lutz nun auf Platz drei.

„Wir sind mit drei Siegen aus den ersten vier Spielen gut gestartet, mit den Haar Disciples kommt aber am Freitagabend und dann am Samstag ein Gegner, mit dem wir uns messen wollen. Dann zeigt sich, was die Siege gegen die Hornets wert waren“, sagte Engelhardt. Schlagmann Thomas De Wolf kommt erst im Mai zu den Tornados. bol

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.04.2019