Tornados gegen Primus

Mannheim.Die Mannheim Tornados stehen in der Baseball-Bundesliga Süd in der Spitzengruppe. Nach dem Split beim Titelanwärter Heidenheim über Ostern belegt die Mannschaft von Spielertrainer Sascha Lutz den zweiten Tabellenrang. Am Freitag wartet auf die Wirbelwinde wieder ein Heimspiel. Um 19 Uhr empfangen die Tornados im Roberto-Clemente-Field die Mainz Athletics. Im Baseball haben die Begegnungen beider Teams den Status von Klassikern.

Die Mainzer kommen mit einer perfekten Bilanz nach Mannheim. Alle ihre acht bisherigen Spiele haben die Athletics gewonnen und führen die Liga an. Der deutsche Meister von 2016 hat in Spielertrainer Max Boldt zugleich einen gefährlichen Powerhitter, der zuletzt beim 11:5-Erfolg über Ulm einen Grandslam, also einen Homerun für vier Punkte schlug. Ansonsten haben sich die Rheinhessen in der Sommerpause gut verstärk.

Doch auch die Tornados waren sehr aktiv auf dem Transfermarkt. Vieles passt schon gut zusammen. Nur in der Verteidigung müssen sich die Mannheimer noch steigern. Bereits am Samstag kommt es zum zweiten Aufeinandertreffen. Dann sind die Mainzer aber die Heimmannschaft. Spielbeginn ist um 14 Uhr.

