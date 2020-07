Tornados holen zwei Werfer

Mannheim.Der Kader der Mannheim Tornados steht. Vor dem Saisonstart in der Baseball-Bundesliga am 8. August (ab 13 Uhr) mit dem Heimspiel-Doppelpack gegen die Stuttgart Reds hat der Traditionsverein noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Andrés Pérez (Spanien/Venezuela) und dem Amerikaner Victor Cole II verstärken zwei Pitcher die Mannschaft von Trainer Juan Martin.

Pérez kennt die Bundesliga aus seiner Zeit in Stuttgart, er landete am Donnerstag am Frankfurter Flughafen und reist mit Vorschusslorbeeren an. Der 26-jährige Cole wird am Montag in Mannheim erwartet. „Das Besondere an ihm ist, dass er beidhändig werfen kann“, sagt Tornados-Präsident Peter Engelhardt. Zudem ist bei den Mannheimern Oskar Jerfsten gelistet. Der Schwede spielte mit Juan Martin in San Marino und wird den Tornados in den Spitzenspielen aushelfen. cr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 31.07.2020