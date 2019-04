Tornados im Dauereinsatz

Mannheim.Die Bundesliga-Baseballer der Mannheim Tornados stehen vor der nächsten Bewährungsprobe. Am heutigen Dienstag muss das Team von Spielertrainer Sascha Lutz bei den Regensburg Legionären ran. Spielbeginn ist um 19 Uhr. Die Tornados gewannen am vergangenen Freitag zu Hause gegen die Mainz Athletics mit 9:4. Die Mannheimer gingen schon im ersten Inning mit 1:0 in Führung. Dann hatten die Mainzer aber ihre beste Phase: Tornados-Pitcher Gian Franco Rizzo gab im fünf Spielabschnitt zwei Punkte ab. Bei den Mainzern schlug Tim Kotowski einen Homerun und dann gelang Nicolas Weichert nach einem Opferschlag von Max Boldt die Mainzer Führung. Doch die Tornados antworteten furios: Mitch Nilsson und David Kandillas schlugen den Ball über das Spielfeldgeländer. Die Tornados lagen nach fünf Innings mit 7:2 in Front. Im siebten Durchgang verkürzte Mainz auf 7:4, doch Nilsson stellte mit einem RBI-Triple für zwei Punkte den 9:4-Endstand her. Die zweite Begegnung fiel den schlechten Wetterbedingungen zum Opfer.

Warten auf Thomas de Wolf

In der Tabelle sind die Mannheimer nun Zweiter. In Regensburg hofft Coach Lutz auch auf etwas Zählbares. „Die Legionäre haben ein sehr gutes Pitching. Aber die Regensburger Offensive ist ohne Feuerpower. Da haben sie Probleme“, sagt der Coach, der betont: „Wenn wir so wie zuletzt in Heidenheim auswärts antreten, dann können wir beide Spiele gegen die Regensburger gewinnen.“

Der neue australische Pitcher Sam Holland wird am Dienstag sein Saisondebüt geben. Am Mittwoch, 13 Uhr, steigt das zweite Spiel der Tornados bei den Regenburgern. Dann soll laut Lutz Carlos Pina als Startwerfer spielen. Schlagmann Thomas De Wolf ist gegen die Legionäre noch nicht im Mannheimer Aufgebot. Der Belgier wird erst Ende dieser Woche bei den Tornados erwartet. bol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 30.04.2019