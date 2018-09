Tornados im Finale

MANNHEIM.Die Softball-Damen der Mannheim Tornados haben erneut das Finale zur Deutschen Meisterschaft erreicht. Der Titelverteidiger setzte sich im Halbfinale der Bundesliga-Play-offs gegen die Neunkirchen Nightmares durch. Auf dem eigenen Gelände bezwangen die Wirbelwinde die Saarländerinnen mit 3:2 und 8:5 und entschieden damit die Best-of-Five-Serie mit 3:1 für sich. Die Tornados treffen in der Finalserie an dem nächsten Wochenende nun auf die Wesseling Vermins.

Beide Mannschaften standen sich in der regulären Saison in der Bundesliga Nord schon sechsmal gegenüber. Jedes Team gewann dabei drei Spiele. Die reguläre Saison beendeten die Torandos und die Vermins mit der gleichen Bilanz von 18:6 Siege´n. Beide Teams treffen sich somit auf Augenhöhe. Wesseling hatte sich im Halbfinale mit 3:2 gegen die Freising Grizzlies durchgesetzt. Die Vermins haben am kommenden Wochenende gegen die Tornados in Spiel eins und zwei der Finalserie Heimrecht. bol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.09.2018