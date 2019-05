Tornados kommen ins Rollen

Mannheim.Ein bisschen hatte das etwas von Trainingscharakter: Die Mannheim Tornados haben am Sonntag zwei ungefährdete Siege in der Baseball-Bundesliga Süd gegen die überforderten Saarlouis Hornets gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Sascha Lutz gewann im heimischen Roberto-Clemente-Field die erste Begegnung gegen das Schlusslicht mit 10:0. Partie Nummer zwei ging mit 13:2 ebenso klar an die Wirbelwinde, die in der Tabelle weiter punktgleich hinter Spitzenreiter Mainz Athletics auf dem zweiten Rang stehen. Beide Teams weisen eine Bilanz von 13:4 Siegen auf.

„Saarlouis ist eben offensiv doch sehr schwach. In beiden Spielen war jeweils schon nach den beiden ersten Innings klar, dass wir die Partien für uns entscheiden würden“, sagte Lutz. In Spiel eins führten die Tornados schnell mit 6:0 (1.) und legten einen weiteren Run in Abschnitt sieben nach. Pitcher Gianfranco Rizzo hielt die Hornets-Schlagmänner in Schach. Der Tornados-Werfer sammelte elf Strikeouts. Nach sieben Innings war die Partie vorzeitig beim Stand von 10:0 für Mannheim zu Ende. Thomas de Wolf und Mitch Nilsson schlugen den Ball mit Homeruns über den Zaun.

Ein frühes Ende

In der zweiten Begegnung lagen die Tornados nach zwei Abschnitten mit 4:0 vorn. Thomas de Wolf, Ricky Marinez, Mitch Nilsson und David Kandilas schlugen Homeruns. Pitcher Carlos Pina warf souverän – und auch Partie Nummer zwei war nach acht Innings frühzeitig zu Ende.

„Wir kommen langsam ins Rollen“, befand Lutz nach den beiden souveränen Partien. Ihre jüngsten sieben Spiele haben die Tornados alle gewonnen – und sich damit kontinuierlich nach vorn geschoben. „Wir wollen ja in der Rückrunde – wenn möglich – alle Partien für uns entscheiden. Die Stimmung im Team ist gut, es ist also schon etwas möglich“, befand der Mannheimer Trainer nach den starken Auftritten seiner Mannschaft.

