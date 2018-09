Tornados mit guten Titel-Chancen

WESSELING.Die Softballerinnen der Mannheim Tornados greifen nach der deutschen Meisterschaft. Nach den ersten beiden Final-Spielen der Best-Of-Five-Serie bei den Wesseling Vermins steht es 1:1. Die Wirbelwinde gewannen die erste Begegnung mit 9:5. Wesseling führte zunächst mit 4:3 (3.), doch mit fünf Punkten im vierten Inning sorgten die Mannheimerinnen für die Entscheidung.

In Spiel zwei sah es ebenfalls lange nach einem Erfolg der Tornados aus. Die Mannheimerinnen führten dank Pitcherin April Brown bis ins sechste Inning mit 2:0, mussten dann aber noch den Ausgleich zum 2:2 (6.) und im Schlussinning das 2:3 hinnehmen. Spiel drei und vier steigen am Samstag in Mannheim. Eine eventuelle fünfte Partie findet ebenfalls bei den Tornados statt. bol

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.09.2018