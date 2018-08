Tornados ohne Angst vor Hornissen

Anzeige

MANNHEIM.Die Baseballer der Mannheim Tornados sind in den Bundesliga-Play-downs noch ungeschlagen. Am heutigen Samstag peilen die Wirbelwinde bei den Saarlouis Hornets die nächsten beiden Siege an. Das erste Spiel ist für 12 Uhr angesetzt. Die zweite Begegnung findet direkt nach Partie eins um 15.30 Uhr statt. Die Hornets sind Vorletzter und benötigen dringend Erfolge.

Die Softballerinnen der Mannheim Tornados wollen in der Bundesliga Nord ihre Tabellenführung verteidigen. Der Spitzenreiter, der eine Bilanz von 15 Siegen und fünf Niederlagen aufweist, empfängt um 13 Uhr die Bonn Capitals zu einem Doubleheader. Die Rheinländerinnen sind mit der Bilanz von 4:18 derzeit nur Tabellenletzter. bol