Tornados planen mit zwei Siegen

MANNHEIM.Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge – alle gegen Spitzenreiter Heidenheim – wollen die Mannheim Tornados in der Baseball-Bundesliga in die Erfolgsspur zurück. Der Tabellenfünfte weist mit 8:8-Siegen eine ausgeglichene Bilanz auf. Das Team von Trainer Dave Daniels muss am Sonntag ab 12 Uhr zweimal bei den Saarlouis Hornets. Die Mannheimer haben zwei Erfolge fest eingeplant.

Gegen Heidenheim bekamen die Wirbelwinde ihre Grenzen aufgezeigt. Insgesamt ließen sie gegen den Tabellenführer 42 (!) Runs in vier Begegnungen zu. Gegen Saarlouis hofft Daniels auf eine bessere Leistung seiner Pitcher. An die Hornets haben die Tornados gute Erinnerungen. Am 6. Mai gewannen sie ihre Heimspiele gegen Saarlouis souverän mit 4:0 und 8:3. Die Hornissen belegen mit der Bilanz von 3:13-Siegen den letzten Tabellenrang. Für die Tornados ist mindestens Platz vier das Ziel. Clubpräsident Peter Engelhardt betont: „Es ist noch alles drin.“ bol