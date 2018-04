Tornados sehen ihre Chance

Anzeige

MANNHEIM.Für die Bundesliga-Baseballer der Tornados stehen die Auswärtsspiele sieben und acht in Folge an. Das Team von Dave Daniels muss am Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 12 Uhr, bei den Haar Disciples ran. Nach dem Doppelerfolg in der vergangenen Woche bei den Ulm Falcons peilen die Mannheimer auch beim Tabellenvierten zwei Siege an. Gian Franco Rizzo ist wohl im ersten Spiel der Startwerfer der Tornados, der US-Amerikaner Brendan Hornung steigt in der zweiten Partie voraussichtlich auf den Wurfhügel.

Die Disciples haben drei ihrer bislang fünf Saisonpartien gewonnen. Haar erreichte in der vergangenen Saison das Play-off-Halbfinale, verlor dort gegen Bonn. Mit Ryan Bollinger mussten die Bayern ihren besten Pitcher ziehen lassen. Mit Austin Diemer und Darren Fischer hat sich Haar mit zwei US-Boys verstärkt. bol