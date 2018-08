Tornados sorgenfrei nach Stuttgart

MANNHEIM.Die Mannheim Tornados peilen in den Play-downs der Baseball-Bundesliga die nächsten beiden Siege an. Die Wirbelwinde müssen am heutigen Samstag ab 13 Uhr bei den Stuttgart Reds antreten. Die zweite Begegnung des Doubleheaders ist für 16.30 Uhr auf dem Baseballplatz im Sportpark Schnarrenberg angesetzt.

Mit der Bilanz von 23:13 Siegen führen die Tornados souverän die Tabelle der Play-downs an. Kurios: Die Mannheimer haben damit die gleiche Bilanz wie der aktuelle Zweite Regensburg Legionäre im Klassement der beste vier Teams im Süden. Die Tornados können befreit aufspielen. Gian Franco Rizzo wird wohl als Pitcher im ersten Spiel gegen die Reds an den Start gehen.

Die Stuttgarter liegen mit der Bilanz von 11:25 Siegen auf dem drittletzten Rang. Die Schwaben haben nur einen geringen Vorsprung auf den Vorletzten Saarlouis Hornets und sind deshalb bestrebt, gegen die Mannheimer zu gewinnen. bol

