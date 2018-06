Tornados strotzen vor Selbstvertrauen

Anzeige

MANNHEIM.Die Mannheim Tornados sind derzeit gut drauf. Die jüngsten sechs Spiele hat der Baseball-Bundesligist gewonnen. Am Samstag treffen die Wirbelwinde um 16 Uhr auf dem heimischen Robert-Clemente-Field auf die Regensburg Legionäre. Am Sonntag empfangen die Mannheimer, die mit 15:9 Siegen Vierter in der Tabelle der Bundesliga Süd sind, die Bayern erneut vor eigenem Publikum. Beginn ist dann um 14 Uhr.

„Wenn die Mannschaft die Leistungen der letzten Male abrufen kann, dann ist auch gegen Regensburg etwas drin“, betont der Clubvorsitzende Peter Engelhardt. Regensburg liegt mit der Bilanz von 17:7 Siegen derzeit auf dem zweiten Tabellenrang der Bundesliga Süd und hat die beiden Hinspiele gegen die Tornados mit 18:0 und 3:2 für sich entschieden. „Wir wollen unsere Serie aber ausbauen“, gibt sich Engelhardt selbstbewusst. bol