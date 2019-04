Tornados-Vorfreude auf Flutlichtspiel

MANNHEIM.Die Baseballer der Mannheim Tornados peilen in der Bundesliga Süd zwei weitere Heimerfolge an. Das Team von Spielertrainer Sascha Lutz, das drei seiner vier bisherigen Spiele gewonnen hat, empfängt am Freitagabend zum Flutlichtspiel im Roberto-Clemente-Field um 19 Uhr die Haar Disciples. „Das ist ein erster richtiger Gradmesser für unser Team“, sagt Tornados-Präsident Peter Engelhardt. In den beiden letzten Spielen in Saarlouis sammelten die Tornados insgesamt 26 Punkte. An diese Leistungen wollen Lutz und Co. anknüpfen. Das zweite Spiel der Tornados gegen Haar steigt am Samstag, 13 Uhr, ebenfalls in Mannheim. bol

