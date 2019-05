Tornados wollen ihre Serie fortsetzen

Mannheim.Die Mannheim Tornados wollen ihre aktuelle Siegesserie in der Baseball-Bundesliga Süd am Samstag fortsetzen. Der Tabellenzweite, der seine letzten sieben Partien gewonnen hat, muss um 17 Uhr bei den Haar Disciples antreten. Am Sonntag, 13 Uhr, findet bei den Bayern dann die zweite Begegnung statt. In der Hinrunde gab es einen Split. Die Mannheimer gewannen damals das erste Spiel mit 7:1. Haar gewann die zweite Partie mit 10:8. Die beiden Spiele gegen die Tornados sind die für die Münchner fast schon Endspiele in Sachen Top-Vier-Platzierung in der Südliga. Die Mannheimer gehen in Bestbesetzung in die beiden Spiele. bol

