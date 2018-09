Tornados zweimal gegen Saarlouis

MANNHEIM.Die Mannheim Tornados absolvieren am heutigen Samstag ihre letzten beiden Saisonspiele in der Baseball-Bundesliga. Die Wirbelwinde treffen ab 12 Uhr zweimal auf die Saarlouis Hornets. Diese Partien beschließen die Play-downs in der Bundesliga Süd.

Für beide Teams geht es um nicht mehr viel. Die Tornados sind Tabellenfünfter, Saarlouis kämpft mit den Stuttgart Reds im Fernduell um Platz sechs im Endklassement. Saarlouis hat derzeit einen Vorsprung von einem Sieg auf Stuttgart, allerdings liegen die Reds im direkten Vergleich vorn. Ulm steht als sportlicher Absteiger fest. Wegen des Aufstiegsverzichts der aufstiegsberechtigten Vereine im Süden der 2. Bundesligen wird es aber wohl keinen Absteiger aus dem Oberhaus geben. bol

