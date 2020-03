Torwart muss notoperiert werden

Mannheim.Burak Polat (Bild), Torwart des VfL Kurpfalz Neckarau hat sich am Sonntag beim Derby gegen den FK Srbija Mannheim (2:2) schwer verletzt. Wie bereits berichtet, prallte der Keeper in der Landesliga-Partie mit einem Gegenspieler zusammen und spielte zunächst weiter. In der Halbzeit klagte Polat über Übelkeit sowie Schwindel und wurde umgehend ins Krankenhaus gefahren, wo eine Verletzung der Milz diagnostiziert wurde. Der Keeper wurde sofort operiert. Nach dem Eingriff gehe es Polat den Umständen entsprechend gut, meldete der Club am Montagvormittag. bol

