Traditionsturnier erstklassig besetzt

Mannheim.Zu den festen Terminen der Vorbereitung auf die Hallenhockey-Bundesligasaison zählt das Turnier um den Oberbürgermeisterpokal beim TSV Mannheim Hockey. Die Traditionsveranstaltung unter dem Fernmeldeturm bietet von Freitag bis Sonntag im Modus „Jeder gegen Jeden“ Hallenhockey satt – und das auf einem Top-Niveau. Es sind bei den Damen gleich drei und bei den Herren zwei Teams mit von der Partie, die im Januar 2019 in Mülheim an der Ruhr am Final Four um die Deutsche Meisterschaft standen.

Mit dem Düsseldorfer HC ist bei den Damen sogar der Deutsche Hallenhockeymeister in der Primus Valor Arena am Start. Bereits im ersten Turnierspiel am Freitag (17 Uhr) bekommen die Fans bei den Herren das Derby zwischen dem TSV Mannheim Hockey und dem MHC geboten. Der TSVMH geht als Vizemeister in die Hallenrunde 2019/2020, nachdem er im Januar im DM-Finale dem Club an der Alster Hamburg knapp mit 4:6 unterlag.

„Wir wollen die beiden Vorbereitungsturniere für eine Standortbestimmung nutzen und im Anschluss ein Ziel formulieren. Uns allen ist klar, dass wir dieses Jahr von allen Gegnern sehr ernst genommen werden“, blickt Carsten-Felix Müller, der den TSVMH mit Alexander Vörg coacht, auf das anstehende Heimturnier und den Meßmer Cup in Hamburg eine Woche später voraus.

Derbys in Serie

Um 18.05 Uhr schließt sich am Freitag das Damenderby an, in dem mit dem TSVMH und dem MHC zwei DM-Halbfinalisten der vergangenen Hallenrunde ihre Kräfte messen. „Aus dem letztjährigen Kader sind auch verletzungsbedingt nur sechs Spielerinnen verblieben. Wir treten mit einer verjüngten Truppe an, die das Ziel hat, den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern. Das OB-Turnier und den Meßmer Cup wollen wir nutzen, uns als Team zu finden“, betont Carsten-Felix Müller, der auch die TSVMH-Damen trainiert.

Bei den Damen komplettieren Vorjahressieger Rüsselsheimer RK und der Münchner SC das Teilnehmerfeld. Bei den Herren sind neben den Mannheimer Clubs Vorjahressieger und DM-Halbfinalist Münchner SC, der Nürnberger HTC und der Crefelder HTC am Start. Den kompletten Turnierplan gibt es auf der Internetseite www.tsvmh.de. and

