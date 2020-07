Trainer Mosig verlässt SG

MANNHEIM.Paukenschlag bei den Basketballern der SG Mannheim: Trainer Markus Mosig wird den Club verlassen. Der 26-Jährige, der in der vergangenen Saison mit dem Team den Ligaverbleib in der 1. Regionalliga geschafft hatte, sagte: „Ich wäre sehr gerne in Mannheim und bei der SG geblieben.“ Doch die Corona-Pandemie habe dem gebürtigen Augsburger „einen Strich durch die Rechnung“ gemacht.

Mosig, der fünfeinhalb Jahre bei der SG als Coach tätig war, hat sein Master-Studium in Mannheim absolviert und zieht nun aus beruflichen Gründen in seine Heimat Oberschwaben, wo er vermutlich auch eine Mannschaft in der 2. Regionalliga trainieren wird. „Das war absolut keine leichte Entscheidung“, sagt Mosig, der nach dem Rücktritt von Peter Eberhardt im Sommer 2019 zum Cheftrainer der Regionalliga-Mannschaft aufgestiegen war. „Ich danke dem Verein, dass er mir als damals 25-Jährigem die Chance gegeben haben, ein Team auf einem so hohen Niveau zu trainieren“, machte Mosig klar.

„Tolle Arbeit geleistet“

„Wir sind sehr traurig, dass Markus uns verlässt“, erklärte SG-Vorstandsmitglied Mate Bosnjak. „Er hat in den vergangenen Jahren tolle Arbeit geleistet und wird sportlich wie menschlich nur sehr schwer zu ersetzen sein.“

In Hinblick auf die Saison 2020/2021, die am 17. Oktober starten soll, sucht die SG Mannheim nun nicht nur einen Nachfolger für Mosig, sondern auch einen Co-Trainer. Der bisherigen Assistent Jan Heitmann wird Chefbetreuer der U18 und Assistant Coach der JBBL-Mannschaft der Rhein-Neckar Metropolitans.

U 16 sucht Spieler

Das Kooperationsteam der SG und der BG Viernheim/Weinheim für die U-16-Bundesliga sucht unterdessen weiter Spieler der Jahrgänge 2005 und 2006. Am Samstag, 18. Juli, findet deshalb zwischen 12 und 15 Uhr ein Probetraining in der Mannheimer GBG-Halle. Diese Gelegenheit richtet sich sowohl an interessierte Spieler der beiden Stammvereine als auch an Spieler von anderen Clubs. „Sollte die durch die aktuelle Corona-Verordnung geltende Mindestanzahl von 20 Spielern hierfür überschritten werden, wird die Trainingsgruppe in zwei Gruppen aufgeteilt“, sagte Heitmann.

