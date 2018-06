Trainer-Trio soll Neckarau beflügeln

Anzeige

„Er wird sich um alles Administrative kümmern. Er ist ein Organisationstalent“, sagte Paschaloglou und betonte: „Als wir gehört haben, dass der FC Türkspor Feytullah und Sefa vor die Tür gesetzt hat, haben wir gleich zugeschlagen. Die sind mit ihrer Qualität doch für jeden Club Gold wert.“

Mit dem Klassenerhalt erreichten die Südstädter ihr Minimalziel. „Aber es war keine gute Saison“, urteilte Paschaloglou. „Wir hatten das Gefühl, wir treten auf der Stelle. Finanziell haben andere Clubs mehr Möglichkeiten. Also mussten wir ein neues Konzept erarbeiten. Vor allem wollen wir wieder zur Talentschmiede werden, für die der Verein einst stand“, betonte der Neckarauer Funktionär. „Wir haben alle Jugendteams mit Lizenztrainern ausgestattet, und das Tolle ist – alle arbeiten ehrenamtlich.“ Langfristig wollen die Neckarauer ihre Nachwuchsteams – 350 Jugendliche sind beim VfL Kurpfalz am Ball – wieder in den höchsten Spielklassen der Region sehen. „Davon profitiert dann langfristig auch der Aktiven-Bereich. Oben sollen unterdessen unsere Trainer mit jungen Spielern arbeiten und eine Verzahnung mit den Jugendteams anstreben.“ Auch die U23 wird ein ganz anderes Gesicht bekommen. Dort sollen nur noch Akteure, die gerade aus der A-Jugend gekommen sind, spielen. „Die neue Sportliche Leitung kümmert sich darum. Wer die neuen Trainer des Teams werden, ist noch offen“, so Paschaloglou. Für die Leitung der Jugendteams konnte der Club mit Jens van der Veen ebenfalls einen in der Region bekannten Coach gewinnen.

Weber als der vielleicht erfahrenste und qualifizierteste Übungsleiter im neuen Trainertriumvirat bei den Aktiven wollten Paschaloglou und der Erste Vorsitzende Groß unbedingt in Neckarau halten. „Richard ist für die Fußballabteilung unglaublich wichtig. Seine Expertise brauchen wir weiter unbedingt“, sagt Paschaloglou.

Mittelfristig in die Verbandsliga

Für Groß war unterdessen die Fertigstellung des neuen Sportzentrums mit zwei Kunstrasenplätzen und einem neuen großen Rasenspielfeld im Frühjahr „nach sechs Jahren harter Arbeit“ ausschlaggebend für den Startschuss des neuen Konzeptes bei den Fußballern. „Der Fußball ist ein versautes Geschäft, viele Spieler halten nur die Hand auf. Das können wir hier nicht mitmachen. Wir wollen uns in der Fußball-Abteilung gesund weiterentwickeln. Die anderen Mitglieder dürfen nicht ausgenutzt werden. Der Etat für die Fußballer wurde jedenfalls für die nächste Spielzeit nicht erhöht“, macht der Vereinschef klar.

Lacky Paschaloglou hat sich und seiner neuen Sportlichen Leitung als mittelfristiges sportliches Ziel den Aufstieg der ersten Mannschaft in die Verbandsliga gesetzt. „Da gehört der Verein mit seiner großen Tradition auf jeden Fall hin“, sagt er und findet: „Alle drei Trainer haben in unseren Gesprächen zugesagt, ihr Ego nach hinten zu stellen. Ich glaube, das klappt und ich bin zudem überzeugt: Diese Sportliche Leitung ist keine Sache, die nur eine halbe Saison hält.“

