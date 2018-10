Trauer um Werner Trill

Mannheim.Gerne wird im Medienbereich der Begriff des „Vollblutjournalisten“ verwendet, des „Sportjournalisten mit Leib und Seele“. Auf kaum einen anderen Kollegen traf dieser Begriff mehr zu, als auf Werner Trill. Der ehemalige Sport-Ressortleiter des „Mannheimer Morgen“ und „Südhessen Morgen“ ist – wie erst jetzt bekannt wurde – in der vergangenen Woche im Alter von 84 Jahren in seiner Heimatstadt Ladenburg verstorben.

Beeindruckende 43 Jahre arbeitete Werner Trill für den „Mannheimer Morgen“: Vom Beginn seiner Ausbildung 1954 bis zum Abschied 1997 in den Ruhestand. Sein einstiger Chefredakteur Horst-Dieter Schiele beschrieb ihn als einen Redakteur, „der mit seiner Zeitung durch dick und dünn, durch gute und schlechte Zeiten gegangen ist, der immer mit voller Kraft gearbeitet hat“.

Mit gewaltigem Einsatz steuerte Werner Trill ab dem 1. Juli 1969 als Ressortleiter die Sportredaktion und begleitete das regionale wie internationale Sportgeschehen samt seiner Athleten mit ebenso treffenden wie kritischen Worten. Der Fußball, dabei besonders der SV Waldhof in Bundesliga- und Zweitliga-Zeiten, sowie die Nationalmannschaft waren sein Metier. Ebenso eine Zeit lang der MERC und das Eishockey – Trill lagen ganz besonders auch das Deutsche Turnfest und seine Teilnehmer am Herzen. Er sah sich als Allrounder, der sich einfach in jedem Sport heimisch fühlte.

Mit viel Temperament, aber auch mit großer Kompetenz und Akkuratesse war Werner Trill bei der Arbeit und motivierte damit sein Team in der Sportredaktion. Kraft dafür tankte er immer wieder daheim in Ladenburg bei seiner Familie, seiner Frau und den beiden Söhnen.

„Werner Trill hat ein wichtiges Kapitel in dieser Zeitung mitgeschrieben. Wir sagen ihm dafür Dank“, erklärte der frühere Chefredakteur Horst-Dieter Schiele zu Trills Verabschiedung 1997. Nun gedenken wir eines lieben und hochgeschätzten Kollegen. sko (Bild: Delta)

