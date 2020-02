Traum vom Halbfinale

Mannheim.Am 7.und 8. März ist auch in diesem Jahr die deutsche Hallenfaustball-Elite zu Gast in Mannheim. Bereits zum dritten Mal in Folge wird in der GBG Halle am Herzogenried die Endrunde der deutschen Meisterschaft ausgetragen. Gastgeber TV Käfertal hat sich als Tabellendritter in der Bundesliga Süd sportlich qualifiziert und möchte mit dem Heimvorteil im Rücken nach zuvor einem zweiten und einem dritten Platz in den letzten beiden Jahren auch bei der diesjährigen Endrunde wieder ein gehöriges Wörtchen um den Titel mitreden. Das Team ist aber nicht der Topfavorit.

„Es geht darum, in unserer Gruppe mit Pfungstadt und Berlin den zweiten Platz zu belegen und sich das Ticket für das Halbfinale zu sichern. Unsere Chancen sehe ich bei 70 Prozent“, sagt TV-Trainer Leo Goth. Während man gegen den TSV Pfungstadt samstags um 11 Uhr im ersten Spiel des Tages nach der offiziellen Eröffnung als klarer Außenseiter ins Rennen geht, ist für Goth die zweite Partie gegen VfK Berlin das Schlüsselspiel. „Berlin hat nicht mehr die Mannschaft vom letzten Jahr: Vor allem die Abwehrreihe hat sich verändert“, räumt Goth seiner Mannschaft gute Chancen auf einen Sieg ein.

„Uns Spielern ist bewusst, dass das Halbfinale nur über Berlin geht“, weiß auch Nationalspieler Marcel Stoklasa, der verletzungsbedingt im vergangenen Jahr passen musste und sich deshalb umso mehr freut, diesmal nicht auf der Tribüne zu sitzen, sondern auf dem Spielfeld zu stehen. „Der Grundton in unserem Team ist, dass sich die Mannschaft in der Lage sieht, Berlin zu schlagen. In der Endrunde kann dann alles passieren“, hat Stoklasa klare Vorstellungen. Im Halbfinale würden die Käfertaler dann auf eine der drei Mannschaften aus der B-Gruppe treffen, als da wären: TV Brettorf, TSV Hagen und TV Schweinfurt-Oberndorf.

Bei der Vorbereitung auf die Meisterschaftsendrunde, zu der an beiden Turniertagen zwischen 2000 und 2500 Zuschauern erwartet werden, hat der TV Käfertal mittlerweile eine gewisse Routine. Vorsitzender Jörg Trinemeier braucht nur wenige Kleinigkeiten zu ändern, weil sich die Abläufe dieser Großveranstaltung auch mit der Unterstützung von rund 150 ehrenamtlichen Helfern inzwischen eingespielt haben. Die gute Organisation der Käfertaler hat sich herumgesprochen und als man gefragt wurde, ob der TVK auch in diesem Jahr als Veranstalter zur Verfügung stünde, musste Trinemeier nicht lange nachdenken. „Wir hatten das in den letzten beiden Jahren ganz gut im Griff und haben uns deshalb auch wieder bereiterklärt, als Ausrichter zu fungieren“, schwingt viel Stolz bei Trinemeier mit. Im Hintergrund haben auch schon die Vorbereitungen für die Faustball-WM im Jahr 2023 begonnen, für die Mannheim den Zuschlag erhielt.

Eintrittskarten im Vorverkauf sind mit einem Rabatt von 25 Prozent noch bis zum kommenden Freitag erhältlich. Die normalen Preise für das gesamte Wochenende bewegen sich zwischen 15 Euro für Jugendliche, 21 Euro für Rentner und 30 Euro für Erwachsene. Karten nur für einen der beiden Turniertage sind entsprechend günstiger. rod

