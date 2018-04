Anzeige

Mannheim.Masanneh Ceesay hat eine Mission: Der pfeilschnelle Stürmer will mit seinem FC Germania Friedrichsfeld unbedingt in die Fußball-Landesliga. Der 20-Jährige verfolgt seinen Plan mit großer Treffsicherheit. Kurz nach der Winterpause entschied Ceesay das Spitzenspiel gegen die SpVgg Wallstadt (4:2) mit einem Doppelpack. Am letzten Spieltag sicherte der Goalgetter mit einem Dreierpack den Sieg gegen den abstiegsbedrohten FV 03 Ladenburg (3:2). „Ich bekomme mit jeder Partie und jedem Treffer mehr Selbstvertrauen. Wenn wir weiterhin so konstant spielen wie zuletzt, dann wird es sehr schwer, uns zu schlagen“, freut sich Ceesay über den aktuellen Erfolg. Seit der Winterpause legten die Germanen eine sagenhafte Serie hin. Alle fünf Spiele wurden gewonnen, der FC liegt nur noch einen Punkt hinter Spitzenreiter FK Srbija Mannheim.

Seit rund einem Jahr bereichert Ceesay das Offensivspiel der Friedrichsfelder. Der Mann aus Gambia spielte schon in seiner Heimat höherklassig, dann kam er nach Deutschland, um seinen Traum zu verwirklichen. „Ich möchte Fußballprofi werden, mit diesem Vorsatz kam ich damals hier her“, erzählt der Stürmer seine bewegende Geschichte. „Daheim hatte ich natürlich nicht die Möglichkeiten wie ich sie in Deutschland vorfinde. Hier wird ganz anders Fußball gespielt und gelebt, die Voraussetzungen auch in den unteren Ligen sind wesentlich professioneller.“

Masanneh Ceesay Masanneh Ceesay wurde am 18. Februar 1998 in Gambia geboren und lebt seit rund einem Jahr in Mannheim. Der Stürmer möchte schon bald den Schritt in Richtung Oberliga oder Regionalliga wagen: „Dafür trainiere ich energisch.“ Sein großes fußballerisches Vorbild ist ein echter Stratege: Bastian Schweinsteiger. bah

Der 20-Jährige kämpft für seinen Traum, widmet auch seine Freizeit dem Fußball. Nach jedem Training legt der Torjäger noch Extra-Schichten ein, feilt an seinem Torabschluss und seiner Kopfballstärke. Matthias Dehoust, Coach der Germania und ehemaliger Fußball-Profi, schwärmt von seinem Juwel im Angriff: „Er hat einen unheimlichen Ehrgeiz und ist fußballerisch natürlich ein absoluter Segen für uns. Anfangs war er noch etwas schüchtern, mittlerweile ist er voll in der Mannschaft integriert. Ceesay nimmt mich mittlerweile sogar häufig auf die Schippe, er ist eine Person, die man gern haben muss.“