Traumnoten für Flash!

Mannheim.Nach dem Heimkampftag des PSC Mannheim-Schönau in den Jazz- und Modern-Dance-Ligen herrscht im Verein Euphorie. Flash! ist auf dem besten Weg, die Vorjahresmeisterschaft in der Jugendverbandsliga zu wiederholen, Eclair tanzte in der Kinderliga zum zweiten Mal auf Platz zwei, und Neuling Obsession etablierte sich in der Verbandsliga, erreichte zum ersten Mal das große Finale. Tags zuvor hatte schon der von Anna Denk betreute Zweitliga-Aufsteiger Enigma in Saabrücken-Rußhütte überzeugt und sich überraschend bereits zum zweiten Mal Rang drei gesichert.

Jugendligist Flash! scheint der Durchmarsch zu gelingen. Zum zweiten Mal in Folge erhielt die ausdrucksstarke Formation von Isabel Werner und Anita Heck in der Wertung ausschließlich Einsen. sd

Samstag, 13.04.2019