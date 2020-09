Traumstart für den VfL Kurpfalz

Mannheim.In der Fußball-Landesliga Rhein-Neckar hat der VfL Kurpfalz Neckarau einen Start nach Maß gefeiert. In seinem ersten Saisonspiel gewann das Team des Trainer-Trios Richard Weber, Bernd Wiegand und Feytullah Genc vor 250 Zuschauern das Derby gegen den FV Brühl mit 3:0 (0:0).

Die Platzherren trafen auf einen sehr defensiven Gegner. Die Neckarauer machten das Spiel, nutzten aber ihre Chancen nicht. Brühl kam in den ersten 45 Minuten sogar zu einigen guten Kontergelegenheiten. „Wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen was liegen gelassen, wenn wir ein Kontertor bekommen, wird es schwierig“, sagte Lacky Paschaloglou, der Teammanager der Neckarauer.

Im zweiten Durchgang erhöhte der VfL Kurpfalz dann den Druck. Von Brühl kam offensiv fast nichts mehr. Nach einer schönen Kombination erzielte Egzon Abdulllahu die 1:0-Führung (60.). „Das war der Dosenöffner“, sagte Paschaloglou. Der VfL Kurpfalz legte schnell nach. Ugur Beyazal erhöhte auf 2:0 (69.). Zehn Minuten vor Ende der Begegnung markierte Abdullahu mit einem verwandelten Foulelfmeter noch das 3:0 (80.). „Für uns ist das ein Super-Start in die neue Spielzeit“, freute sich Paschaloglou.

Schwetzingen – Srbija 1:2 (0:2)

Nach der 1:6-Niederlage gegen Türkspor meldete sich der FK Srbija mit einem Erfolg bei den nun noch punktlosen Schwetzingern zurück. Adrian Nakic (14.) und Anton Markovic (16.) sorgten für eine 2:0-Führung der Mannheimer. Harun Solak gelang für den SV 98 nur noch der Anschlusstreffer zum 1:2 (71.).

Türkspor – Lützelsachsen 2:2 (0:1)

Der Aufsteiger überraschte den FC Türkspor. Edin Muharemovic sorgte mit dem 1:0 (5.) für einen Blitzstart. Cem Kuloglu glich mit einem verwandelten Foulelfmeter zum 1:1 (55.) aus. Rahmi Can Bas erzielte mit einer Direktabnahme das 2:1 (69.) für Türkspor. Doch Mattheus Mayer traf per Kopf zum 2:2 (82.). In der Nachspielzeit sah Youel Tesfagaber von Türkspor nach wiederholtem Foulspiel Gelb-Rot (90.+3). bol

