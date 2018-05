Traurige Entwicklung in Ladenburg

Anzeige

Für Brandt geht es in dieser Saison nur noch darum, sich anständig zu verabschieden. Die theoretische Chance auf Platz zwei ist kein Thema mehr: „Das ist unrealistisch.“ Gegen die SpVgg 07 Mannheim soll am Wochenende mit Disziplin und ohne Überheblichkeit noch einmal ein Sieg her. Dennoch könnte die LSV zum Schicksal der Neuhermsheimer werden. Zieht die LSV innerhalb von drei Tagen nach dem letzten Saisonspiel ihr Team zurück, würde nach dem erfolgten Rückzug des SSV Vogelstang der sportliche Abstieg ausfallen und die SpVgg 07 Mannheim in der Liga bleiben. wy

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.05.2018