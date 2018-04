Trend spricht klar für den SV Enosis

Anzeige

MANNHEIM.Es ist ein Spiel mit unterschiedlichen Vorzeichen in der Fußball-Kreisklasse A II. Während Spitzenreiter LSV 64 Ladenburg eine souveräne erste Saisonhälfte gespielt hat, scheint sie nach dem Rücktritt von Trainer Battal Külcü während der Winterpause auseinanderzufallen. Der Tabellenzweite SV Enosis Mannheim hat Lunte gerochen und drängt in Richtung Tabellenspitze. Am Sonntag treffen beide Teams direkt aufeinander.

Mit einem 2:1-Sieg gegen die SpVgg Ilvesheim hat Enosis die 1:5-Schlappe gegen den ASV Feudenheim vom Gründonnerstag vergessen gemacht. „In Feudenheim haben uns vier Spieler gefehlt. Wir konnten drei Großchancen nicht nutzen und der ASV hat in der ersten Hälfte aus zwei Chancen zwei Tore gemacht“, hat Trainer Sotirios Kiritsis den Rückschlag schnell abgehakt. Gegen Ilvesheim zeigte sein Team nur vier Tage nach der Niederlage eine tolle Reaktion und dominierte das Geschehen 70 Minuten lang.

Schwarze Enosis-Serie Im Hinspiel siegte Ladenburg zu Hause mit 1:0. Damals war die Welt beim Team aus der Fußball-Kreisklasse A II noch in Ordnung. Der SV Enosis Mannheim konnte keines der vergangenen neun direkten Duelle gegen die LSV Ladenburg gewinnen. Bei der LSV Ladenburg fallen Heresh Alslewani, Rados Ristic und Bodon Ismahi (alle Rotsperre) aus.

Angezählte Römerstädter

Wie die Römerstädter mit Klatschen umgehen, wird sich am Sonntag zeigen. Der Rucksack der jüngsten 0:7-Packung beim SKV Sandhofen dürfte schwer genug sein. „Für uns spielt es keine Rolle, dass und wie hoch Ladenburg verloren hat. Sie sind noch Tabellenführer und wir haben großen Respekt“, will sich Kiritsis nicht beeinflussen lassen.