Triathletin Philipp aus Heidelberg froh über neues „Highlight am Horizont“

Mannheim.Für die Profi-Triathletin Laura Philipp könnte die bisher triste Saison noch ein halbwegs versöhnliches Ende nehmen. Nach der Absage der Ironman-WM 2020 auf Hawaii setzt die Vorjahresvierte nun ihre ganze Hoffnung in die Austragung eines Triathlons am 6. Dezember in Daytona/Florida.

In diesem Jahr nahm Philipp lediglich an zwei Cross-Triathlons in Tschechien, bei denen die 33-Jährige

...