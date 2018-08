Trinemeier feiert den EM-Hattrick

Adelmannsfelden.Der Hattrick ist perfekt! Zum dritten Mal in Folge haben sich Deutschlands Faustballer den EM-Titel gesichert. Im Finale bezwang die Mannschaft um Nick Trinemeier vom TV Käfertal in Adelmannsfelden die Schweiz mit 4:0.

Mit Deutschland und der Schweiz treffen sich zwei gute Bekannte: In den vergangenen sechs großen Finals bei Welt- und Europameisterschaften sowie bei den World Games standen sich diese beiden Nationen gegenüber – immer mit dem besseren Ende für Deutschland. 3500 Zuschauer verfolgten das Finale in der Adelmannsfeldener Arena, unter ihnen DTB-Präsident Alfons Hölzl.

Deutschland startete mit Patrick Thomas und Nick Trinemeier im Angriff, Zuspieler Fabian Sagstetter sowie den bestens aufeinander abgestimmten Abwehrakteuren Ajith Fernando und Oliver Späth.

Pure Dominanz

Nachdem sich das deutsche Team den ersten Satz mit 11:8 gesichert hatte, brachte Trinemeier den Titelverteidiger mit dem 10:4 auch im zweiten Durchgang auf die Siegerstraße, 11:4 hieß es am Ende. Im dritten Satz ließ Deutschland beim 11:6 ebenfalls nichts anbrennen, der dritte EM-Erfolg in Serie war zum Greifen nah. Der Unterschied vor allem in der Abwehrleistung beider Teams war auch im vierten Satz deutlich zu sehen. Fernando und Späth bildeten mit Sagstetter ein Bollwerk.

Trotzdem holte sich die Schweiz noch einmal einen 4:2-Vorsprung – es sollte die letzte Führung der Eidgenossen an diesem Tag bleiben. Vier deutsche Punkte in Serie, sensationelle Rettungsaktionen, ein gewonnenes Blockduell – beim 10:7 gab es Matchbälle. Trinemeier verwandelte den ersten zum auch in der Höhe verdienten 4:0-Finalerfolg.

Die Bronzemedaille ging an Österreich, das zuvor das kleine Finale gegen Italien ebenfalls klar mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Für Deutschland spielten: Patrick Thomas, Fabian Sagstetter, Nick Trinemeier (TV Käfertal), Ajith Fernando, Oliver Späth. cr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 28.08.2018