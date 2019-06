Trio für U-21-EM nominiert

Mannheim.Nach zwei Testspielen gegen die belgische U 21 (jeweils 1:1), hat Bundestrainer Akim Bouchouchi bereits 14 der 18 Spielerinnen für die U-21-Europameisterschaft im Feldhockey in Valencia (Spanien) nominiert. Im Kader des Deutschen Hockey-Bundes vom 13. bis 21. Juli stehen dabei mit Charlotte Gerstenhöfer und Stine Kurz zwei Spielerinnen des Mannheimer HC. Auch Naomi Heyn vom MHC-Ableger Feudenheimer HC wurde nominiert. Aktuell arbeiten die deutschen Juniorinnen mit Testspielen in England noch am EM-Feinschliff.

Mit Cécile Pieper, Nike Lorenz und Sonja Zimmermann sind drei MHC-Spielerinnen in der Damennationalmannschaft gefordert, die in der FIH Pro League am Freitag in London (20.30 Uhr/DAZN) zunächst auf Gastgeber Großbritannien treffen, bevor man am Sonntag in Krefeld (12 Uhr/DAZN) Neuseeland empfängt. Die deutschen Hockeyherren, bei denen Danny Nguyen und Teo Hinrichs (beide MHC) im Kader stehen, bekommen es nach dem Donnerstagabendspiel in London gegen Großbritannien in Krefeld am Pfingstwochenende mit Neuseeland (Sonntag, 14.30 Uhr/DAZN) und Spanien (Montag, 19.30 Uhr/DAZN) zu tun. and

© Mannheimer Morgen, Freitag, 07.06.2019