Trio im Gleichschritt an der Spitze

Mannheim.Die drei Spitzenteams in der Fußball-Kreisklasse A, Staffel II, gehen weiter im Gleichschritt. Der SKV Sandhofen, die Spvgg 03 Ilvesheim und die TSG Weinheim II haben nach ihren Siegen am 10. Spieltag jeweils satte 25 Punkt auf ihrem Konto. Die TSG zeigte dabei die abgeklärteste Leistung und fertigte im Derby die SG Hohensachsen mit 6:0 ab.

ASV Feudenh. – Sandh. 3:4 (1:1)

Am Ende fehlten nur wenige Minuten und der große kämpferische Wille des ASV Feudenheim wäre gegen den Spitzenreiter mit einem Punkt belohnt worden. Doch der mit der besseren Spielanlage ausgestattete SKV Sandhofen hatte am Ende das Spielglück auf seiner Seite. Nach dem 1:3-Rückstand drehte der SKV auf und Marc Wheeler krönte die Aufholjagd mit seinem Strafstoß-Treffer (87.) zum glücklichen Sieg.

Wallstadt II – T. Eding. 2:6 (1:2)

Auch im zehnten Anlauf gelang der SpVgg Wallstadt nicht der erhoffte Befreiungsschlag in Form des ersten Saisonsiegs. Gegen die Spvgg Türkspor Edingen ließ die wenig sattelfeste Defensive ein halbes Dutzend Gegentreffer zu. Auch in Überzahl kassierte die SpVgg zwei Tore.

Käfertal – SG Viernheim 3:3 (3:1)

Die SG Viernheim war zunächst besser im Spiel und setzte den SC Käfertal konsequent unter Druck. Nach einer halben Stunde fand der SCK in die Partie und traf innerhalb von elf Minuten dreimal. Nach dem Ausgleichstreffer der SG (75.) war bis zum Abpfiff in beide Richtungen alles drin.

SG Mannheim – Heddesh. II 1:1 (1:0)

Auf schwer bespielbarem Untergrund übernahm der FV Fortuna Heddesheim direkt die Initiative. Doch die SG Mannheim nutzte einen Abstimmungsfehler in der FV-Defensive aus und ging aus dem Nichts in Führung. Die Fortuna war weiterhin bemüht und erzielte noch den gerechten Ausgleichstreffer.

MFC Phönix – Lützels. II 0:1 (0:1)

In einem von Kampf geprägten Duell setzte sich letztendlich die TSG Lützelsachsen dank eines Treffers im Anschluss an einen Eckball durch. Am Ende verzweifelte der MFC Phönix mit zwei vergebenen Großchancen am glänzend parierenden TSG-Keeper Patrick Reiboldt.

DJK Feud. – Ilvesheim 2:3 (2:2)

Gegen die favorisierte Spvgg 03 Ilvesheim agierte die DJK Feudenheim weitgehend auf Augenhöhe. Torgelegenheiten gab es auf beiden Seiten reichlich. Am Ende machte in einem immer engen Spiel aber der Treffer von Alptekin Aksoy (52.) den Unterschied zugunsten der Insulaner aus.

TSV Am. V. II – Schriesh. 1:7 (1:6)

Bereits nach 45 Minuten war die Messe längst gelesen. Der TSV Amicitia Viernheim II ging gegen den SV Schriesheim sang-und klanglos unter. Nach der Pause zeigten die Südhessen wieder ihr anderes Gesicht, die Bergsträßer kamen nur noch zu einem einzigen Treffer.

© Mannheimer Morgen, Montag, 21.10.2019