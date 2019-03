„Trophäe bekommt Ehrenplatz“

Mannheim.Routiniert, flott und doch mit einer persönlichen Note ist die Sportlerehrung der Stadt Mannheim für das Jahr 2018 über die Bühne gegangen. Bei 284 deutschen Meistern, EM-Medaillengewinnern und Teilnehmern an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen ist das kein leichtes Unterfangen. Doch der Ablauf mit dem traditionellen filmischen Rückblick, dem Gespräch zwischen Moderator Wolfgang Grünwald, Sportbürgermeister Lothar Quast („ein beeindruckendes Jahr; unsere Anerkennungskultur spielt eine große Rolle“) und der neuen Sportkreisvorsitzenden Sabine Hamann („die Spitzensportclubs sind Leuchtfeuer in der Vereinslandschaft“) sowie den drei Ehrungsblocks ließ keine Langeweile aufkommen. Zumal das Popakademie-Duo „Laura und Jonas“ musikalische Abwechslung bot und der aus Köln stammende Leucht-Jongleur Christoph Rummel artistisch-künstlerische Bilder auf eine Videowand zauberte.

Schluss- und Höhepunkt der Zeremonie im Cinemaxx-Kino war einmal mehr die vom Sportkreis initiierte Kür „Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres.“ Aus einer Liste von zehn Nominierten hatte eine Jury jeweils drei ausgewählt, die in einem Film vorgestellt wurden. Während Frauensiegerin Shanice Craft und Männergewinner Andreas Hofmann (beide MTG) sich wegen Trainingslagern per Videobotschaft bedankten, war Gerald Marzenell mit immerhin drei Akteuren des deutschen Tennismeisters TK Grün-Weiss live vor Ort. 2010 waren die Herren des Clubs schon einmal „Mannschaft des Jahres“, über die erneute Kür hatte Coach Marzenell nach dem grandios gewonnenen DM-Titel „durchaus nachgedacht. Wir spielten schon 2017 eine unvorstellbare Saison, verpassten aber am letzten Wettkampftag noch knapp den Titel. 2018 war dann einfach eine tolle Sache. Die Mannschaft hat sich in einen Rausch gespielt und hat sich die Wahl zur Mannschaft des Jahres verdient“, sieht er die Trophäe als „etwas Besonderes“ an. „Sie wird einen Ehrenplatz erhalten und wir werden sie beim ersten Heimspiel am 14. Juli präsentieren“, sagte Marzenell. „Tennis spielt wieder eine Rolle in der Region. Hier gibt es eine Reihe guter Vereine, alle haben Zulauf.“

„Ich bin in Mannheim geboren, aufgewachsen und habe bei der MTG meine Karriere begonnen“, meldete sich die deutsche Diskusmeisterin und EM-Dritte Shanice Craft aus San Diego (Kalifornien). „Ich freue mich über die Auszeichnung und bedanke mich bei allen, die mich so weit gebracht haben, ganz besonders bei Iris Manke-Reimers“, sagte das „Mannemer Kind“, das weiter für die MTG startet, sich inzwischen aber auch in Berlin wohl fühlt.

Zum zweiten Mal in Folge ist Andreas Hofmann Sportler des Jahres. Aus dem Trainingslager in Südafrika verkündete das Kraftpaket der MTG seine „riesige Freude“, übermittelte „herzliche Grüße“ an alle Geehrten, bedankte sich bei der Jury, aber auch bei „meinem Trainer Lutz Klemm, dem Verein, meiner Familie, den Sponsoren und allen anderen, die mich unterstützt haben. Ich werde dieses Jahr noch einen draufsetzen“, versprach der deutsche Meister, EM-Zweite und Diamond-League-Sieger, der 2018 mehrfach die 90 Meter knackte.

„Ich habe es mir gedacht, dass Andi gewinnt. Wer hätte ihm dieses Jahr das Wasser reichen können?“, gratulierte Judokämpfer Nicolai Kornhaß. „Ich selbst war sehr überrascht, dass ich Dritter wurde, damit hätte ich nie gerechnet“, gestand der deutsche Meister und dritte der EM der Sehgeschädigten vom Judoteam Heidelberg/Mannheim.

