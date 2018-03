Trotz Mini-Kader in die oberen Regionen

Anzeige

„Der Derby-Sieg tut gut“

„Dieser Derby-Sieg tut der Mannschaft natürlich gut. So kämpferisch, so leidenschaftlich wie wir gegen die HG aufgetreten sind, wünsche ich mir das in jedem Spiel“, so Kolander, der aber sehr wohl weiß, dass heute Nachmittag ab 16 Uhr die Karten wieder völlig neu gemischt sind, wenn der TSV Amicitia seine Visitenkarte beim Drittletzten TSV Birkenau II abgeben muss. Für die Viernheimerinnen spricht auf alle Fälle, dass die Odenwälderinnen keine Verstärkung aus dem Drittliga-Team bekommen werden, das heute Abend auswärts am Ball ist.

Ein Heimsieg ist Pflicht, wenn die HG Saase heute um 18 Uhr die HG Königshofen/Sachsenflur (9.) empfängt. Trainerin Michaela Jung-Grunert will in den letzten sechs Rundenspielen möglichst keine Punkte mehr liegen lassen, um sich mit einem Platz unter den ersten Vier aus Saase zu verabschieden, nachdem sich die anvisierte Meisterschaft schon frühzeitig erledigt hatte. Im Hinspiel im Taubertal gewann Saase sicher mit 29:22, ein Ergebnis, das auch jetzt ganz nach dem Geschmack der HG wäre.

Spielfrei sind indes die Handballerinnen des TV Schriesheim, die erste nächstes Wochenende wieder im Spiel in Wiesloch am Ball sein werden. me

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.03.2018