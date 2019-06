Trtovac ersetzt Ney bei den Academics

Heidelberg.Langsam nimmt der Kader der MLP Academics Heidelberg Formen an. Nach dem Abgang von Niklas Ney zum Ligakonkurrenten Tigers Tübingen hat der Basketball-ProA-Ligist Armin Trtovac verpflichtet. Der 21-Jährige, der seit 2014 in der Organisation der Frankfurt Skyliners gespielt hat, unterschrieb einen Zweijahresvertrag, der eine festgeschriebene Ablöse nach der ersten Saison beinhaltet.

Trtovac hat serbische Wurzeln, besitzt aber die deutsche Staatsbürgerschaft. Der 2,12 Meter große Center spielte in der vergangenen Spielzeit hauptsächlich für die zweite Frankfurter Mannschaft in der ProB und hatte dort maßgeblichen Anteil daran, dass seine Mannschaft die Play-offs erreichte. In durchschnittlich 23 Spielminuten erzielte Trtovac 12,7 Punkte und sammelte zusätzlich 7,6 Rebounds. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 06.06.2019