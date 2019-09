TSG Rheinau gewinnt 4:1

Mannheim.Am fünften Spieltag konnte die TSG Rheinau ihre Tabellenführung ausbauen. Die Verfolger Hochstätt und Neulußheim mussten jeweils einen Dämpfer hinnehmen. Am Tabellenende bleibt Turanspor weiter ohne Punkte während Bosna durch ein Remis erstmals erfolgreich war.

Neckarau – Schwetzing. 1:2 (1:2)

Im Spiel der Tabellennachbarn TSV Neckarau und KSC Schwetzingen tat sich Neckarau sehr schwer und musste schon früh das 0:2 hinnehmen. Obwohl Neckarau noch auf ein 1:2 herankam, musste sich der KSC Schwetzingen aufgrund der schlechten Chancenverwertung verdient geschlagen geben.

Seckenheim – Turanspor 4:2 (2:1)

Von Beginn an war der 1. FC Turanspor Mannheim dem SV 98/07 Seckenheim unterlegen. Turanspor blieb dennoch lange im Spiel, weil Seckenheim seine Möglichkeiten nicht verwertete. Obwohl sich Turanspor nie aufgab, war die Niederlage dennoch verdient.

TSG Rheinau – Ketsch II 4:1 (1:0)

Durch drei Tore von Kevin Achtstetter war das Spiel schon in der 60. Minute entschieden. In der Folge ließ die TSG Rheinau Ball und Gegner laufen. Erst in der Nachspielzeit gelang der Spvgg Ketsch II mit ihrem einzigen Torschuss in der zweiten Hälfte der Anschlusstreffer zum 4:1.

Neckarhausen – Bosna 1:1 (1:1)

Der FK Bosna überließ dem FC Viktoria Neckarhausen das Spiel. Mit etwas Glück konnte Bosna einen Punkt aus der Partie mitnehmen.

Oftersheim – FV Brühl II 3:2 (2:1)

Die SG Oftersheim konnte einen in der Höhe verdienten Sieg einfahren. Der starke Brühler Torwart verhinderte einen höheren Endstand. Oftersheim erarbeitete sich auch in Unterzahl viele Chancen und blieb während des gesamten Spiels am Drücker.

Neulußh. – Ed.-Neckarh. 0:2 (0:0)

Der SC Olympia Neulußheim verlor gegen die etwas bessere DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen mit 0:2. Der Endstand fiel kurz vor Schluss als Neulußheim alles versuchte, um den Ausgleich zu erzielen.

Hirschacker – Altlußheim 2:3

Durch eine schlechte erste Halbzeit und einen verschossenen Elfmeter verspielte der FC Badenia Hirschacker die möglichen Punkte gegen den SV Altlußheim. Ein guter Torwart sicherte dem SV die Punkte.

Hochstätt – Rohrhof 1:6 (0:1)

Nachdem mit Nunzio Carotenuto schon früh der Abwehrchef der Hochstätter verletzungsbedingt ausgewechselt wurde, fand der SC Pfingstberg-Hochstätt nicht mehr richtig ins Spiel. Rohrhof hatte das Spiel unter Kontrolle und schon in der 56. Minute stand es 0:5.

