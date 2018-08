TSG Rheinau mit furiosem Auftaktsieg

Mannheim.Zum Saisonauftakt der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I, zeigte die TSG Rheinau eine klasse Leistung und ließ dem SC Pfingstberg-Hochstätt keine Chance. Kurios ging es im Spiel der SG Oftersheim gegen den SV Altlußheim zu: Trotz zweier Eigentore erkämpfte sich die SGO noch ein 5:5-Unentschieden.

Rheinau – Pfingstberg 3:0 (2:0)

Traumstart für die TSG Rheinau im Derby gegen den SC Pfingstberg-Hochstätt. Gegen das stark verjüngte Team aus Pfingstberg brannte die TSG in der ersten Halbzeit ein Feuerwerk ab und erspielte sich Chance um Chance. Nach dem Wechsel verteidigte Pfingstberg besser und kam zu einigen Möglichkeiten. Die TSG verlegte ihr Spiel aufs Kontern und nutzte einen solchen in der 81. Minute zum 3:0-Entstand.

VfL Kurpf. II – VfR MA II 1:4 (1:3)

Eine bärenstarke Leistung zeigte der VfR Mannheim beim VfL Kurpfalz Neckarau. Über die gesamte Partie ließ der VfR seine individuelle Klasse aufblitzen und stellte die Abwehr der Neckarauer durch schnelles Umschaltspiel immer wieder vor Probleme.

Lindenhof II – Seckenheim 2:1 (1:1)

Verdienter Sieg für den MFC Lindenhof gegen den SV Seckenheim. Die frühe Führung des MFC (8.) konterten die Seckenheimer umgehend (20.). Gleich nach der Halbzeit markierte Marcel Metzger das 2:1 für den MFC (48.). Anschließend verpassten es die Hausherren, für die Entscheidung zu sorgen, so dass es bis zum Ende spannend blieb.

TSV Neck. – Neulußheim 0:3 (0:1)

Trotz einer ebenbürtigen Leistung kassierte der TSV Neckarau eine 0:3-Schlappe gegen den Kreisliga-Absteiger SC Olympia Neulußheim. Der TSV fand gut in die Partie und war anfangs die bessere Mannschaft, wurde aber nach einer Viertelstunde kalt erwischt und Neulußheim stellte den Spielverlauf auf den Kopf (17.). Die Neckarauer drückten in der Folge, ließen aber die letzte Konsequenz im Spiel nach vorne vermissen. Anders die Olympia, die sehr effizient agierte und nach der Pause zwei Treffer nachlegte.

H. Türkspor – Ed.-Neck. 5:2 (3:1)

In einem turbulenten Spiel gelang dem FC Hochstätt Türkspor gegen den Liga-Neuling DJK/Fortuna Edingen-Neckarhausen ein souveräner Sieg. Türkspor dominierte in der ersten Halbzeit und hätte deutlich höher führen müssen. Nach der Pause kam Edingen besser aus der Kabine und schnupperte am Anschlusstreffer. Mit seinem Treffer zum 4:1 sorgte Ferhat Alimci für die Entscheidung zugunsten Türkspors.

Neckarhausen – Brühl II 5:3 (3:2)

Der FC Vikoria Neckarhausen gewann dank zweier später Tore gegen den FV Brühl. In einer ausgeglichenen Partie sorgte erst ein Foulelfmeter in der 85. Minute für die Entscheidung zugunsten der Viktoria.

