TSG Rheinau will Wunden lecken

MANNHEIM.Der Mannheimer Kreispokal biegt mit dem Viertelfinale in die heiße Phase ein. Die TSG Rheinau will die 1:8-Klatsche des vergangenen Wochenendes vergessenmachen und sich auf das Pokalspiel konzentrieren. „Wir müssen weitermachen, solche Phasen macht jeder mal mit. Wir müssen uns einfach ins Spiel reinkämpfen und alles versuchen“, betont TSG-Trainer Niki Antos. Gegen den Kreisligisten SV Enosis Mannheim sind die Rheinauer am Donnerstag (14 Uhr) aber nur Außenseiter. „Chancen gibt es immer, allerdings ist die Favoritenrolle klar vergeben“, sagt Antos.

Der VfR Mannheim II spielt gegen den VfB Gartenstadt II (Donnerstag 14 Uhr). Zudem empfängt Germania Friedrichsfeld zur gleichen Zeit den 1. FC Turanspor und die TSG Lützelsachsen II den TSV Amicitia Viernheim (Donnerstag 19 Uhr). wy

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018