Tsoupaki behält Ziele im Blick

Mannheim. Es ist zurzeit nicht einfach, Sport zu treiben. Doch Eirini Tsoupaki spult weiter jeden Tag ihr Pensum ab. Die Wirtschaftsinformatikstudentin ist eine der besten Läuferinnen des engelhorn Sportsteam. In ihrer Heimat Griechenland hat die 26-Jährige schon mehrere Erfolge über die Mitteldistanzen eingefahren. „Ich bin seit drei Jahren in Deutschland, studiere an der Universität in

...