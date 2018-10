TSV Amicitia mit Personalsorgen

Heddesheim.Gar nicht gut sieht es bei den Handballerinnen des TSV Amicitia Viernheim vor dem Badenliga-Auswärtsspiel beim TSV Rintheim heute Abend ab 18 Uhr aus: Torhüterin Sarah Bäcker ist privat verhindert, Jennifer Mieley ist krank und Steffi Dietrich plagt sich mit Achillessehnenproblemen herum. Während bei den beiden Letztgenannten noch eine Chance auf einen Einsatz besteht, muss Viernheims Trainer Matthias Kolander auf unbestimmte Zeit auf Torjägerin Anna Elfner verzichten: Sie plagt sich mit Rückenbeschwerden herum. Immerhin kann erstmals Neuzugang Elisa Leusmann für die Viernheimerinnen auflaufen, die wegen ihres Studiums in die Region gezogen ist.

Mit Rintheim trifft der TSV Amicitia auf eine weitestgehend unbekannte Mannschaft. Einzig Trainerin Michaela Jung-Grunert ist noch bestens bekannt, schließlich war sie die letzten beiden Jahre bei der HG Saase als Spielertrainerin aktiv. Derzeit ist sie allerdings „nur“ Coach, da sie sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Angesichts von 6:2 Punkten fährt Viernheim als Favorit nach Rintheim, das mit 2:6 Zählern Neunter ist. „Aber unterschätzen darf man den TSV auf gar keinen Fall“, so Kolander, der dabei an die achtbaren Ergebnisse der Gastgeberinnen erinnert, die gegen Spitzenreiter Oftersheim/Schwetzingen nur knapp verloren und auch am vergangenen Wochenende beim 22:23 gegen TV Schriesheim an einem Punktgewinn schnupperten.

SGH hat Respekt vor Wiesloch

Der TV Schriesheim ist morgen um 15.30 Uhr bei der HG Königshofen/Sachsenflur gefordert. Es ist die weiteste Auswärtsfahrt für die Bergsträßerinnen, die sich die Heimreise aus dem Taubertal mit zwei Punkten im Gepäck versüßen wollen. Die Gastgeberinnen liegen mit 4:8 Punkten auf Rang sieben und damit nur einen Platz vor dem TVS (2:6). Wie zuletzt beim Premierensieg gegen Rintheim soll auch in Königshofen die Deckung den Grundstein für einen Erfolg der Schriesheimerinnen legen.

Mit viel Respekt fahren die Handballerinnen der SG Heddesheim heute zu ihrem Spiel bei der TSG Wiesloch (18 Uhr). „Für mich ist Wiesloch nach wie vor eine der besten Mannschaften der Liga“, lässt sich SGH-Trainer Branko Dojcak nicht vom aktuellen zehnten Rang der Gastgeberinnen mit gerade einmal 2:6 Punkten blenden. „Sie haben viele junge, sehr gut ausgebildete Spielerinnen im Kader und mit Johanna Sauter eine der dominierenden Spielerinnen in dieser Liga der letzten Jahre. Dazu noch Pia Hilgenhaus – das ist schon richtig gut.“

Gleichzeitig sieht Dojcak seine Mannschaft noch mit viel Luft nach oben. „Wir sind trotz der 6:2 Punkte noch nicht dort, wo wir sein wollen. Uns fehlt noch die Sicherheit. In erster Linie in der Deckung, aber dann auch in den Aktionen im Angriff“, s analysiert der Trainer. Immerhin sieht es personell gut aus: Lediglich Miroslava Dojcakova fehlt wegen einer beruflichen Fortbildung, alle anderen Spielerinnen sind bei der SGH an Bord. me

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.10.2018