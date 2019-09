TSV-Coach Müller: „Es liegt an uns“

Mannheim.Die Damen des TSV Mannheim Hockey treten am Samstag (15 Uhr) in der 2. Feldhockey-Bundesliga beim Aufsteiger ATV Leipzig an. „Die Devise lautet: Ursachen für den Fehlstart analysieren, dazulernen und es besser machen. Es liegt an uns“, sagt TSVMH-Coach Carsten-Felix Müller, der in Sachsen drei Punkte anpeilt.

Für die Damen des Feudenheimer HC hält der Zweitligaspielplan ein Doppelspielwochenende beim Nürnberger HTC (Sa., 17 Uhr) und beim TuS Obermenzing in München (So. 12 Uhr) parat. „Beim NHTC ist es immer schwer, etwas zu holen, aber in Obermenzing trauen wir uns schon drei Punkte zu", sagt FHC-Trainer Christian Wittler.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.09.2019