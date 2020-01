TSV Neckarau in Lauerstellung

Mannheim.Sechs Clubs können sich im Rennen um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisklasse A1 noch Hoffnungen machen. Ab Rang zwölf beginnt der Abstiegskampf. Somit bewegen sich fünf Teams im Niemandsland des Klassements.

Tore: 605 Tore sind in den 126 absolvierten Spielen gefallen. Das macht einen Schnitt von 4,8 Treffern pro Partie, was das Niveau des Vorjahres (5,2) unterschreitet. Die Torfabrik ist der TSV Neckarau, der den Ball schon 58 Mal ins gegnerische Netz gesetzt hat. „Wir haben unsere Chancenverwertung deutlich verbessert“, begründet TSV-Trainer Matthias Starke den Topwert. „Außerdem sind wir auch aus dem Mittelfeld über viele Positionen in der Lage, Tore zu erzielen.“

Torjäger: Die Torschützenliste führt derzeit Daniele Parisi (SV Rohrhof) mit 21 Treffern an. Damit hat der Vollblutangreifer im Schnitt pro Partie mindestens einmal getroffen. Dahinter liegen im Rennen um die Torjägerkanone Adem Beyaz (SC Olympia Neulußheim) mit 18 sowie Ivan Vlaho (SC Pfingstberg/Hochstätt) und Oguz Ünver (KSC Schwetzingen) mit je 17 Einschüssen.

Trainer: Lediglich die beiden letztplatzierten Vereine vermeldeten in der Hinrunde einen Trainerwechsel: Beim 1.FC Turanspor Mannheim kehrte Mehmet Ali Topal an seine alte Wirkungsstätte zurück und ersetzte Coskun Aktas. Der FC Viktoria Neckarhausen geht mit Gabriel Reiß in die Rückrunde, nachdem man sich von Mauro Hamberger getrennt hatte.

Titelrennen: Der KSC Schwetzingen führt die Tabelle an – trotz einem Spiel weniger. Dahinter lauern der TSV Neckarau, die TSG Rheinau, die DJK Fortuna Edingen-Neckarhausen und der SV Rohrhof auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters, der seit dem 7. Spieltag ganz oben rangiert. „Das ist natürlich eine spannende Situation“, sagt Starke. „Es gilt, eine gute Vorbereitung zu gestalten und erfolgreich in die Rückrunde zu starten. Dann ist für alle Mannschaften noch alles drin.“ Lediglich Außenseiterchancen dürften dem SC Pfingstberg/Hochstätt einzuräumen sein.

Mittelfeld: Das Mittelfeld nehmen die Teams auf den Plätzen sieben bis elf (SV Altlußheim, SC Olympia Neulußheim, SG Oftersheim, SV 98/07 Seckenheim, FV Brühl II) ein. Es ist nicht davon auszugehen, dass eine dieser Mannschaften ganz oben eingreifen oder nach unten noch in bedrohliche Regionen abrutschen könnte.

Abstiegskampf: Kreisliga-Absteiger Spvgg 06 Ketsch II hat sich mit zwei Siegen aus den letzten beiden Partien etwas Luft verschafft. Dahinter liegen der FC Badenia Hirschacker, der FK Bosna Mannheim, der 1.FC Turanspor Mannheim und der FC Viktoria Neckarhausen fast gleichauf. Alle Mannschaften haben sich im Winter verstärkt. „Da keiner mehr als zehn Punkte geholt hat, werden die direkten Duelle entscheidend sein“, prophezeit Neckarhausens Neu-Trainer Reiß für die Rückrunde. „Die Chancen sind nach wie vor sehr groß, am Ende über dem Strich zu stehen.“

Fairplay: Zwei Spielabbrüche hat es in der Vorrunde gegeben. Die beiden Verfahren SV 98/ 07 Seckenheim gegen SG Oftersheim und 1.FC Turanspor Mannheim gegen KSC Schwetzingen warten noch auf ihre Urteile. In der Fairness-Tabelle steht der FV Brühl II auf Rang eins, der SV Altlußheim und die Spvgg 06 Ketsch II kamen bislang noch ohne Platzverweis aus.

