TSV Neckarau wie im Rausch

Anzeige

Mannheim.Weiterhin spannend bleibt der Aufstiegskampf in der Fußball-Kreisklasse A, Staffel I. Ketsch und Brühl bleiben dem ebenfalls siegreichen Tabellenführer SV Rohrhof auf den Fersen.

Brühl II – Oftersheim 4:1 (2:0)

Bedanken konnte sich der FV Brühl in der Begegnung mit der SG Oftersheim bei Mario Tessitore, der einen Hattrick zum Sieg beisteuerte.

Plankst. II – VfL Kurpf. II 1:2 (0:1)

Am Ende sollte sich die schlechte Torausbeute der TSG Eintracht Plankstadt in der gesamten Partie rächen. Durch ein Tor in letzter Sekunde nahm der VfL Kurpfalz Neckarau sogar drei Punkte mit nach Hause