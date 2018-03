TSV siegt dank starker erster Hälfte

Anzeige

Pfingstberg – Plankst. II 3:2 (1:0)

Auf neuem Hybridrasen untermauerte der SC Pfingstberg-Hochstätt seine Heimstärke und besiegte die abstiegsbedrohte TSG Eintracht Plankstadt. Dabei verspielten die Pfingstberger eine Zwei-Tore-Führung, kamen dann aber kurz vor dem Ende doch noch zum 3:2.

Oftersheim – Neckarh. 1:0 (0:0)

Die SG Oftersheim bezwang in einem zähen Spiel den FC Viktoria Neckarhausen. Erst ein Doppelwechsel in der zweiten Halbzeit brachte neuen Schwung ins Offensivspiel der Oftersheimer, die per Strafstoß in der 57. Minute den Siegtreffer erzielten.

SV Rohrhof – Ketsch II 2:1 (1:0)

Ein packendes Spitzenspiel lieferten sich der SV Rohrhof und die Spvgg Ketsch. Rohrhof bestimmte die erste Halbzeit und ging durch Torjäger Daniele Parisi in Front. Nach dem Wechsel kam Ketsch immer besser in die Partie, verpasste es aber, den Ausgleich zu machen.

Schwetz. II – Altlußheim 3:3 (3:1)

Trotz sechs Toren bekamen die Zuschauer in der Partie zwischen dem SV Schwetzingen und dem SV Altlußheim ein Spiel auf überschaubarem Niveau geboten. Schwetzingen sah nach Halbzeit eins schon wie der Sieger aus, Altlußheim kämpfte sich zurück und nahm einen Punkt mit.

Seckenh. – TSV Neckarau 1:3 (1:3)

Stark ersatzgeschwächt gab es für Seckenheim gegen den TSV Neckarau nichts zu holen. Die Neckarauer spielten die ersten beiden Tore schön heraus und profitierten beim dritten Treffer von einem Fehler in der Seckenheimer Defensive.

Hochst. Türkspor – Lindenh. II 4:0

Der FC Hochstätt Türkspor hatte im Duell mit dem MFC Lindenhof keine Probleme und gewann auch in der Höhe verdient mit 4:0.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.03.2018