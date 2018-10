TSVMH-Damen selbstbewusst

Mannheim.In der Feldhockey-Bundesliga der Damen bestreitet der TSV Mannheim Hockey am Samstag (14 Uhr) gegen keinen Geringeren als den amtierenden deutschen Meister, dem Club an der Alster, sein letztes Heimspiel vor der Winterpause. Die Gäste aus Hamburg sind zwar klarer Favorit, doch mit zwei Siegen in Folge konnten die TSVMH-Damen zuletzt Selbstvertrauen tanken und so stehen die Schwarz-Weiß-Roten weiterhin auf einem Nichtabstiegsplatz.

„Gegen Alster wollen wir beherzt um die Punkte kämpfen und gehen mit dem Selbstbewusstsein von zwei Siegen im Rücken in die Partie“, sagt TSVMH-Damentrainer Carsten-Felix Müller. Am 27. Oktober müssen die TSVMH-Damen noch in Mülheim antreten.

Anders sieht dies beim Lokalrivalen Mannheimer HC aus. Der Tabellendritte absolviert am Sonntag (14 Uhr) beim Münchner SC das letzte Feldhockeyspiel in diesem Jahr. „Wir wollen die Feldsaison 2018 mit drei Punkten abschließen“, hat MHC-Damencoach Philipp Stahr eine klare Vorstellung, wie die München-Partie ausgehen soll. and

