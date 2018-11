TSVMH-Damen überzeugen

Mannheim.Beim OB-Turnier des TSV Mannheim Hockey ist diesmal keiner der beiden Pokale in der Quadratestadt geblieben. Die TSVMH-Damen verpassten den Sieg beim eigenen Turnier allerdings denkbar knapp. Der Rüsselsheimer RK hatte am Ende zwischen den punktgleichen Teams (beide acht Zähler) die Nase nur aufgrund des besseren Torverhältnisses von 16:10 Toren gegenüber dem des TSVMH (16:12) vorn. Im direkten Duell hatte es am Samstag ein packendes 4:4-Unentschieden gegeben. Auf Platz drei kamen die Damen des Mannheimer HC, Vierter wurde der Feudenheimer HC, und Platz fünf ging an den Münchner SC.

Bei den Herren gewann der Münchner SC mit fünf Siegen aus fünf Spielen das Turnier souverän. Platz zwei erreichte der Nürnberger HTC vor dem MHC, dem TSVMH und Rot-Weiss Köln. and

© Mannheimer Morgen, Montag, 19.11.2018